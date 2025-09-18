En tareas de prevención la Policía secuestró dinero en efectivo y cocaína, hay dos jóvenes demorados

Por tal
motivo, los mencionados efectivos procedieron a dar inicio a una pequeña
persecución donde metros más adelantes, logran interceptarlos y uno de ellos
arroja un envoltorio de polietileno, por lo que demoraron e identificaron a dos
jóvenes de 19 años de edad.
Ante tal
circunstancia, se verifico dicho envoltorio, el cual contenía en su interior una
sustancia blanquecina, presumiblemente estupefaciente, por ello se solicitó la
colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado, quienes una vez en el lugar realizaron el narco test
correspondiente, arrojando como resultado positivo para cocaína, con un peso total
de 99.87 gramos.
Posteriormente
y bajo las formalidades legales, hallaron también dinero en efectivo por lo que
se procedió a su secuestro junto a la motocicleta -marca Honda Modelo Wave-.
Los demorados
junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada dependencia policial donde se prosiguen con las
diligencias del caso.