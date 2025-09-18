jueves, 18 de septiembre de 2025

En tareas de prevención la Policía secuestró dinero en efectivo y cocaína, hay dos jóvenes demorados

En la noche de ayer 17-09-25, cerca de las 22:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Octava Urbana, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por calles Túpac Amaru y Ramos Mejía, divisaron a dos personas a bordo de una motocicleta que se encontraban aparentemente merodeando y al notar la presencia policial se dieron a la fuga.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a dar inicio a una pequeña persecución donde metros más adelantes, logran interceptarlos y uno de ellos arroja un envoltorio de polietileno, por lo que demoraron e identificaron a dos jóvenes de 19 años de edad.

Ante tal circunstancia, se verifico dicho envoltorio, el cual contenía en su interior una sustancia blanquecina, presumiblemente estupefaciente, por ello se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes una vez en el lugar realizaron el narco test correspondiente, arrojando como resultado positivo para cocaína, con un peso total de 99.87 gramos.

Posteriormente y bajo las formalidades legales, hallaron también dinero en efectivo por lo que se procedió a su secuestro junto a la motocicleta -marca Honda Modelo Wave-.           

Los demorados junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se prosiguen con las diligencias del caso.