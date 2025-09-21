En tareas de prevención la Policía demoró a un joven por merodeo

En la tarde de hoy 21-09-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención, observaron a un sujeto merodeando en inmediaciones de calles Las Margaritas y Las Violeta, más precisamente en cercanía a la parada de colectivo, ocasionando intranquilidad a transeúntes.
Por tal motivo, a modo de prevención, los
uniformados procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de 21 años de edad, quien, además, según las primeras
averiguaciones realizadas contaría con antecedentes por delitos contra la
propiedad.
Al respecto, la persona demorada fue traslada hasta la comisaria jurisdiccional 9na donde se llevan a cabo las diligencias del caso.