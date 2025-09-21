domingo, 21 de septiembre de 2025

En tareas de prevención la Policía demoró a un joven por merodeo

En la tarde de hoy 21-09-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención, observaron a un sujeto merodeando en inmediaciones de calles Las Margaritas y Las Violeta, más precisamente en cercanía a la parada de colectivo, ocasionando intranquilidad a transeúntes.

Por tal motivo, a modo de prevención, los uniformados procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 21 años de edad, quien, además, según las primeras averiguaciones realizadas contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Al respecto, la persona demorada fue traslada hasta la comisaria jurisdiccional 9na donde se llevan a cabo las diligencias del caso.