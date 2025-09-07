domingo, 7 de septiembre de 2025

En tareas de prevención la Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, en la madrugada de ayer 06-09-25, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron recuperar una motocicleta que habría sido denunciada recientemente como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con un amplio rastrillaje por zonas aledañas, lograron así recuperar en el ámbito de dicha jurisdicción abandonada en la vía pública una motocicleta marca Honda modelo Wave 110c.c-, que habría sido denunciada recientemente como sustraída.

La motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.