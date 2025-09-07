En tareas de prevención la Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, en la madrugada de ayer 06-09-25, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron recuperar una motocicleta que habría sido denunciada recientemente como sustraída.
El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar
delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de
investigación, con un amplio rastrillaje por zonas aledañas, lograron así
recuperar en el ámbito de dicha jurisdicción abandonada en la vía pública una
motocicleta marca Honda modelo Wave 110c.c-, que habría sido denunciada
recientemente como sustraída.
La motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.