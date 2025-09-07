domingo, 7 de septiembre de 2025

En tareas de prevención la Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche del viernes 05-09-25, cerca de las 23:30 horas, efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Vigésimo Segunda Urbana, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por inmediaciones del Barrio Ponce, más precisamente por Ruta Nacional N°12 a la altura del kilómetro 1020 aproximadamente, lugar donde visualizaron una motocicleta abandonada en un descampado.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes de una motocicleta -marca Motomel modelo Blitz 110c.c-, la cual según las primeras averiguaciones realizadas aparentemente habría sido sustraída.

Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias del caso.