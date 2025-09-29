Esquina: Detienen a un sujeto que apuñaló a un hombre y disparó a policias

En principio minutos antes alertaron de un altercado entre dos personas en el Barrio 35 viviendas por calles Balestra y Berón de Astrada y como saldo un hombre de apellido Godoy resulto con lesiones de arma blanca por lo que fue trasladado hasta el hospital local por presentar lesiones graves.
Por esta razón al tomar conocimiento la policía realizo múltiples tareas investigativas que derivaron luego en una orden de allanamiento sobre la vivienda del supuesto agresor en calles los Ceibos entre Marcelino Dávila y José Hernández y al llegar el personal a la vivienda este sujeto identificado con el apellido Arevalo (20) se da a la fuga de a pie llevando consigo una escopeta y un arma blanca, por lo que los uniformados al tratar de detenerlo este comenzó a efectuar disparos hacia los mismos para luego ingresar a las aguas del Rio Corrientes, por lo que se solicitó la colaboración del Personal de Prefectura Naval quienes en una embarcación lograron dar alcance al mismo y entregar a los policías quienes procedieron a la detención del sujeto.
El aprehendido y las armas secuestradas fueron puestos a disposición de la justicia, siendo trasladados a la Comisaría Segunda de Esquina, donde se efectuaron las diligencias correspondientes.