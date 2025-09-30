Esquina: La Policía logró el esclarecimiento de dos hechos delictivos

El procedimiento, lo concretaron los citados
efectivos en un domicilio ubicado en la 1ra Sección Ejido conocido como Laguna
Lugo, lugar donde lograron la demora de un menor de edad quien –según las
tareas investigativas realizadas- sería el presunto autor de ambos hechos
delictivos, tambien procedieron al secuestro preventivo de prendas de vestir y
una bicicleta –marca Nodic- utilizados al momento del hecho; así también,
hallaron y secuestraron dos teléfonos celulares -marca IPhone 13 y Xiaomi-
los cuales habrían sido denunciados como sustraídos.
Cabe señalar, que además de los elementos
relacionados a la causa, se halló en el mencionado domicilio un arma de fuego tipo
revolver calibre 22 largo y proyectiles, por lo que fue secuestrado de manera
preventiva y por cuerda separada.
Al respecto, el menor demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.