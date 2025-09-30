martes, 30 de septiembre de 2025

Esquina: La Policía logró el esclarecimiento de dos hechos delictivos

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Esquina, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a dos hechos delictivos registrados días atrás, logrando finalmente tras una orden de allanamiento demorar a un menor de edad y secuestrar elementos relacionados a la causa.

El procedimiento, lo concretaron los citados efectivos en un domicilio ubicado en la 1ra Sección Ejido conocido como Laguna Lugo, lugar donde lograron la demora de un menor de edad quien –según las tareas investigativas realizadas- sería el presunto autor de ambos hechos delictivos, tambien procedieron al secuestro preventivo de prendas de vestir y una bicicleta –marca Nodic- utilizados al momento del hecho; así también, hallaron y secuestraron dos teléfonos celulares -marca IPhone 13 y   Xiaomi- los cuales habrían sido denunciados como sustraídos.

Cabe señalar, que además de los elementos relacionados a la causa, se halló en el mencionado domicilio un arma de fuego tipo revolver calibre 22 largo y proyectiles, por lo que fue secuestrado de manera preventiva y por cuerda separada.

Al respecto, el menor demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.