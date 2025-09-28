Exitoso Operativo Policial en la 46° Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí

La Policía de Corrientes, dio cumplimiento al dispositivo especial de seguridad diagramado con motivo de la "46º Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí", que partió ayer, del cruce de la Ruta Nacional 12 y la Provincial 43.
El dispositivo de seguridad fue diagramado desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de las direcciones generales de Planeamiento y Operaciones; Seguridad Vial; Coordinación e Interior y Seguridad y Prevención del Delito.
Llevaron a cabo una tarea coordinada con fuerzas de seguridad nacional como el caso de la Gendarmería, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Salud Pública, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía, Cruz Roja Argentina, y los Municipios de Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria.
Además, en los distintos puestos policiales informaron a los conductores sobre la masiva presencia de peregrinos en la ruta y en el caso del tránsito pesado, se recomendó tomar desvíos alternativos.
La Policía para las distintas acciones dispuso la utilización de 300 efectivos, 50 vehículos y 20 motos para garantizar la seguridad de los peregrinos.
Cabe señalar que más de 200 mil personas participaron de esta nueva edición y el operativo de seguridad finalizó con total éxito.