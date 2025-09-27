General Paz: La Policía recuperó dos Rosarios robados de una Parroquia, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito de General Paz, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido en una Parroquia de dicha localidad, finalmente lograron la demora del presunto autor y recuperar en poder del mismo dos rosarios que habrían sido sustraídos.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo por parte de un hombre, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con un amplio rastrillaje por zonas aledañas, lo que posibilitó identificar, localizar y demorar al presunto autor, un hombre mayor de edad y hallaron entre sus pertenencias, dos rosarios, los cuales presuntamente seria los que habrían sido sustraídos de la Parroquia.
El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.