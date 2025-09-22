lunes, 22 de septiembre de 2025

Goya: En operativos de contralor la Policía secuestró 500 kg. de carne faenada clandestinamente

En la jornada de ayer 21-11-24, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, dando cumplimiento al marco del plan operacional de Seguridad Rural y Ecológica diagramando por la Jefatura de Policía, en un procedimiento realizado secuestraron productos cárnicos de un animal vacuno, faenado y trasportado sin las documentaciones correspondientes y las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia) y por lo cual demoraron a dos hombres.

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados policías, cuando encontrándose realizando control vehicular en la 3ra Sección Mercedes, detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford 100-; en el que circulaban dos hombres mayores de edad, quienes trasportaban, bolsas conteniendo productos cárnicos, alrededor de 500 kg, y los cuales, habrían sido faenados y eran trasportados, sin las medidas sanitarias exigidas para el caso, además de cuchillos, lazos y demás elementos de faena.

 Al respecto, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, efectuándose el secuestro de la carne y los demás elementos, al igual que las personas demoradas, prosiguiéndose con las diligencias y trámites pertinentes.