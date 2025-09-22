Goya: En operativos de contralor la Policía secuestró 500 kg. de carne faenada clandestinamente

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados
policías, cuando encontrándose realizando control vehicular en la 3ra Sección
Mercedes, detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford 100-; en el que
circulaban dos hombres mayores de edad, quienes trasportaban, bolsas
conteniendo productos cárnicos, alrededor de 500 kg, y los cuales, habrían sido
faenados y eran trasportados, sin las medidas sanitarias exigidas para el caso,
además de cuchillos, lazos y demás elementos de faena.
Al respecto,
se dio intervención a la unidad fiscal en turno, efectuándose el secuestro de
la carne y los demás elementos, al igual que las personas demoradas,
prosiguiéndose con las diligencias y trámites pertinentes.