Goya: En operativos de contralor la Policía recuperó una moto que fue robada en el 2.021

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Goya, llevaron adelante operativos de contralor en distintos sectores que componen su jurisdicción administrativa, logrando en la oportunidad recuperar una motocicleta denunciada como sustraída en el año 2021.
El procedimiento, lo concretaron los citados
efectivos luego de proceder a la detener la marcha de una motocicleta –marca
Corven de 110cc- y a la identificación de su conductor –un mayor de edad-, y
tras realizar las primeras averiguaciones se logró determinar que dicho rodado
habría sido denunciado como sustraído.
Por tal motivo, la motocicleta fue secuestrada y la persona demorada quien aparentemente estaría sindicado como el presunto autor del hecho, siendo puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.