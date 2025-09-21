Goya: Joven grave tras ser apuñalado durante una pelea vecinal

Un hecho de sangre nuevamente conmueve a esa zona de Goya. En circunstancias que se investigan, resultó gravemente herido un hombre mayor de edad, que a los pocos minutos de haber ingresado a la guardia del Hospital Regional "Camilo Muniagurria", tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y, después quedó en el sector de terapia intensiva. El hecho sucedió en las primeras horas de la mañana del sábado. Rápidamente actuó la policía, perteneciente a la comisaría distrito quinta e identificó a dos personas que podrían tener relación con el sangriento episodio. Se inició una causa judicial, dando intervención al fiscal del turno.
El herido fue identificado como Eduardo Andrés Morlivo, de 20 años de edad, con domicilio en el Barrio Matadero de Goya.
Fuentes hospitalarias informaron que la víctima presentaba heridas en el pecho y que su estado es delicado.
La policía colaboro con la justicia realizando las pericias en el lugar del hecho.
Fuente: www.radiodos.com.ar