Goya: La Policía recuperó animales robados de un campo

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando una persona alertó que de un campo en la 3ra Sección San
Rafael, noto la faltante de 30 terneros, en este sentido, verificaron que uno
de los alambrados perimetrales se encontraba cortado.
Es así que, de forma inmediata, realizaron un
intenso trabajo de búsqueda, siguiendo los rastros, verificaron que cruzaron la
Ruta N°12, y en un campo ubicado a unos 7 km, se hallaban los animales vacunos,
los cuales, tras verificar con la marca y señal, se trataban de los semovientes
que se habrían perdido.
Los animales vacunos recuperados, fueron restituidos
a su propietario tras verificar la propiedad, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponde.