Goya: La Policía recuperó animales robados de un campo

Ayer 21-09-25, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Goya, en un rápido y eficaz accionar, tras tomar conocimiento que, de un campo, se habrían perdido alrededor de 30 animales, realizaron un intenso rastrillaje que finalmente posibilitó hallar y recuperar dichos animales.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando una persona alertó que de un campo en la 3ra Sección San Rafael, noto la faltante de 30 terneros, en este sentido, verificaron que uno de los alambrados perimetrales se encontraba cortado.

Es así que, de forma inmediata, realizaron un intenso trabajo de búsqueda, siguiendo los rastros, verificaron que cruzaron la Ruta N°12, y en un campo ubicado a unos 7 km, se hallaban los animales vacunos, los cuales, tras verificar con la marca y señal, se trataban de los semovientes que se habrían perdido.

Los animales vacunos recuperados, fueron restituidos a su propietario tras verificar la propiedad, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponde.