Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 24-09-25,
efectivos policiales de la Comisaría de distrito Cuarta y Primera de Goya, en
colaboración y tras un trabajo conjunto y mancomunado con sus pares de la
Comisaría de distrito Quinta de Goya, recuperaron una motocicleta que fuera
denunciada como sustraída, además demoraron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando tras tomar conocimiento del ilícito,
realizaron diversos trabajos de investigación, lo que posibilitó tras un eficaz
accionar, localizar a la motocicleta –marca Appia 110c.c.- que fuera denunciada
como sustraída, e identificaron y demoraron al presunto autor del hecho.
El demorado y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.