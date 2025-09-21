Goya: La Policía reucuperó una bicicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Sexta de Goya, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto hurto- registrado en esa ciudad.
Por el hecho, finalmente los uniformados lograron
identificar al presunto autor del hecho, quien fue demorado en la vía pública,
circulando en una bicicleta –marca AITA- rodado 26, con similares
características a la denunciada como sustraída y de la cual no supo justiciar
su procedencia.
Al respecto, la persona aprehendida y el rodado
secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la
citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.