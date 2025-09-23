Goya: Motociclista de 16 años murió tras ser atropellado por un camión

Ayer 22-09-25, cerca de las 23.30 horas por causas que se tratan de establecer en inmediaciones de Avenida Caa Guazu y calle Ángel Soto, se habría producido un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro
tuvo como protagonista a un camión -Mercedes Benz- conducido por un hombre de
apellido Martínez -mayor de edad- y una motocicleta -marca Gillera modelo Smash
110c.c- guiada por un menor de 16 años, quién a consecuencia del mismo,
lamentablemente habría perdido la vida en el lugar.
Al respecto con intervención de la unidad fiscal en
turno, se realizaron las diligencias de rigor que corresponde, en tanto, por
razones de jurisdicción personal de la Comisaría distrito primera de Goya
prosiguen con los trámites del caso. Foto Gentileza: RADIO 10 GOYA 95.3