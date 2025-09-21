Goya: Pareja de misioneros fueron demorados por la Policía tras amenzar con un arma de fuego a una mujer

El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos alrededor de las 22:30 horas, por inmediaciones de calles Ley
nacional y Juan Velázquez, lugar donde fueron advertidos sobre un hombre que
circulaba con una mujer a bordo de un automóvil –marca Fiat Palio- y en un
momento, por causas que se desconocen habría amenazado a otra femenina con un
arma de fuego; es por ello que de forma inmediata procedieron a la aprehensión
del mismo –mayor de 40 años- y de la mujer quien era su acompañante -21 años-,
ambos oriundo de la provincia de Misiones.
Al respecto, las personas aprehendidas y el arma
secuestrada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
comisaría de Distrito 2da de Goya, quienes –por razones de jurisdicción- llevan
a delante las diligencias del caso.