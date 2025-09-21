domingo, 21 de septiembre de 2025

Goya: Pareja de misioneros fueron demorados por la Policía tras amenzar con un arma de fuego a una mujer

En horas de la noche del viernes 19-09-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la ciudad de Goya, lograron la aprehensión de un hombre mayor de edad y secuestraron en poder del mismo un arma de fuego con el cual habría amenazado a una mujer.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos alrededor de las 22:30 horas, por inmediaciones de calles Ley nacional y Juan Velázquez, lugar donde fueron advertidos sobre un hombre que circulaba con una mujer a bordo de un automóvil –marca Fiat Palio- y en un momento, por causas que se desconocen habría amenazado a otra femenina con un arma de fuego; es por ello que de forma inmediata procedieron a la aprehensión del mismo –mayor de 40 años- y de la mujer quien era su acompañante -21 años-, ambos oriundo de la provincia de Misiones.

Al respecto, las personas aprehendidas y el arma secuestrada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaría de Distrito 2da de Goya, quienes –por razones de jurisdicción- llevan a delante las diligencias del caso.