Goya: Policías rescataron a un perro a punto de ahogarse en un zanjón

En horas de la mañana de ayer, tras las intensas lluvias un perro cayó a un zanjón sobre Av. Eva Perón y Caá Guazú. Los vecinos alertados ante esta situación llamaron inmediatamente a la policía. Personal de la Comisaria Sexta se hizo presente en el lugar y gracias a la rápida intervención el animal fue rescatado sano y salvo y trasladado a la dependencia para su resguardo.