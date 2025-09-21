Goya: Se entregó el hombre que apuñaló a un sujeto en una gresca

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Quinta de Goya dieron inicio a una causa judicial en relación a un hecho registrado en la mañana de ayer 20-09-25, donde por causas y circunstancias que es materia de investigación un hombre resultó lesionado con heridas producidas con un arma blanca, aparentemente tras participar de un altercado o riña con otro sujeto, y quien fue posteriormente trasladado hasta el nosocomio local, donde informaron que poseía lesiones de carácter graves.
Según la información inicial obtenida, el hecho
se habría registrado alrededor de las 08:30 horas por calles Medrano y cortada
Fleitas y a raíz del mismo, la Policía en colaboración con la Unidad Fiscal de
Investigación dio inicio a tareas investigativas a fin de lograr con el
paradero del presunto autor, quien posteriormente se hizo presente de forma
espontánea en la Comisaria de Distrito 1ra de esa ciudad.
La persona detenida, fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.