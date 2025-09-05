Goya: Tras allanamiento la Policía rescató a varios animales

En la jornada de ayer 04-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Sexta de Goya trabajando en conjunto con sus pares de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la misma localidad, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga, tras diligenciar una orden de allanamiento, lograron rescatar a varios animales que aparentemente se encontraban en situación de abandono.
El procedimiento fue
realizado en un domicilio ubicado por calle José María Soto al 2500 de la
citada localidad, donde los efectivos trabajando junto al personal de la unidad
fiscal, un grupo de rescate y un médico veterinario, lograron examinar y poner
al resguardo a un total de -quince perros y un loro-, los cuales se observaban
en aparente estado de abandono, brindándoles atención.
Los animales fueron examinados y trasladados a un lugar seguro, donde continuarán con la atenciones y cuidados necesarios que requieran.