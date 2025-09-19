Goya: Tras un rápido accionar la Policía recuperó un automóvil recientemente sustraído

En horas de la mañana de ayer 18-09-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Goya, tomaron conocimiento que un hombre habría sido víctima de la sustracción de su vehículo automotor-marca Toyota Etios- luego de que el mismo estacionara en inmediaciones de Avenida Perón al 2500 aproximadamente y en un momento dado, persona desconocida le sustrajo el rodado.
Por tal
motivo, con la premura del caso, los mencionados efectivos dieron inicio a
tareas investigativas, lo que permitió identificar al presunto autor
"alias Yaka" – mayor de edad-.
Asimismo,
en la localidad de Santa Lucía se logró hallar y secuestrar el vehículo
denunciado como sustraído, el cual se encontraba abandonado por inmediaciones
de calles Colon y Lavalle de dicha ciudad.
Por tal motivo, el rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia; donde también continúan trabajando a fin de lograr la aprehensión del presunto autor.