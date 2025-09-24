Hace poco salió de la cárcel y su hermano lo mató a puñaladas

RIÑA EN LAS MIL VIVIENDAS
En horas de la madrugada de hoy 24-09-25, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, dieron inicio a labores de investigación, en relación a un hecho que se habría registrado en el Barrio Mil Viviendas, lugar donde un hombre habría fallecido, aparentemente tras protagonizar un altercado con otra persona.
Conforme a las primeras averiguaciones e información
inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 05:00 horas, en
inmediaciones de Avenida Paysandú y calle Calingasta del mencionado barrio,
lugar donde un hombre de 35 años de edad, habría resultado con lesiones
compatibles con las producidas por un arma blanca, lo que produjo su
fallecimiento presuntamente tras protagonizar un altercado con otro hombre
mayor de edad, quien sería su hermano.
Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias que corresponden.