Hallaron el cuerpo de un joven en Ruta Nacional 120: Sospechan que fue atropellado

Conforme a la información
inicial, tras tomar conocimiento del hecho y de forma inmediata, los policías
se dirigieron al lugar donde constataron que se encontraba una persona sin
vida, que tras ser identificada resultó ser de apellido Márquez -33 años-, y
tras las primeras diligencias, observaron rastros, partes y huellas de ruedas
de un vehículo de tamaño grande, presumiéndose que podría tratarse de un
siniestro vial.
En este sentido, de forma
inmediata se realizaron distintas diligencias a fin de localizar al rodado en
cuestión.
De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites correspondientes.