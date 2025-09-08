lunes, 8 de septiembre de 2025

Hallaron el cuerpo de un joven en Ruta Nacional 120: Sospechan que fue atropellado

En horas de la mañana de ayer 07-08-25, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tercera de Virasoro, tomaron conocimiento que a la vera de la Ruta Nacional N°120 se encontraría una persona fallecida.

Conforme a la información inicial, tras tomar conocimiento del hecho y de forma inmediata, los policías se dirigieron al lugar donde constataron que se encontraba una persona sin vida, que tras ser identificada resultó ser de apellido Márquez -33 años-, y tras las primeras diligencias, observaron rastros, partes y huellas de ruedas de un vehículo de tamaño grande, presumiéndose que podría tratarse de un siniestro vial.

En este sentido, de forma inmediata se realizaron distintas diligencias a fin de localizar al rodado en cuestión.

De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites correspondientes.