Hay un demorado tras violenta pelea en el B° Virgen de los Dolores

Hoy 02-09-25, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, en forma conjunta con la Comisaria 12da llevaron adelante el diligenciamiento de una orden judicial relacionada a un hecho ocurrido días atrás en el Barrio Virgen de los Dolores, donde un hombre resultara con lesiones graves tras participar de algún tipo de altercado con otro sujeto quien fue identificado y en la tarde de hoy aprehendido.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados
efectivos alrededor de las 16:15 horas, en un domicilio ubicado en una zona de
asentamiento, lugar donde residiría el presunto autor del hecho, quien fue
aprehendido, tratándose de un mayor de edad.
Al respecto, la persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.