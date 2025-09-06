Hirió a su pareja de un cuchillazo en la mano y terminó preso

La víctima de 26 años denunció que su pareja la golpeó e hirió en una mano con el arma blanca. El hombre fue detenido en rápido accionar de la Policía.
Por el caso, la Policía actuó en forma inmediata y detuvo al acusado cuando merodeaba el domicilio ubicado en el asentamiento del barrio Esperanza.
Autoridades de la comisaría seccional Decimocuarta concurrieron a la zona del episodio.
En el domicilio que testigos mencionaron a través de llamados al sistema de emergencias 911 dieron con el paradero de la persona identificada como Raúl Alberto M., de 35 años.
El hombre estaba delante de la vivienda en estado de nerviosismo.
Fuentes del caso precisaron ayer que Raúl M. no opuso resistencia al procedimiento e incluso habría reconocido haber hecho algo malo.
Con las esposas colocadas fue trasladado en patrullero hacia la dependencia de seguridad ubicada en el barrio Doctor Montaña para quedar encerrado en una celda.
La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas dio directivas de realizar los trabajos atinentes a esclarecer el episodio de violencia.
La vivienda donde sucedió el incidente sangriento queda a pocos metros de calle Abitbol.
Desde ese lugar la mujer herida fue llevada hacia el Centro de Atención Primaria de la Salud Número 5.
Personal sanitario asistió a la damnificada que responde a la identidad de Tania, de 26 años.
Luego de las curaciones sobre la herida punzocortante en la mano izquierda, la víctima dijo que radicaría la denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y el Menor Número 2.
Vecinos del asentamiento habrían dejado trascender a la Policía que los problemas de convivencia de esa pareja no serían nuevos, sino de larga data.
Fuente: Diario época