jueves, 4 de septiembre de 2025

Imprudencia dejó dos niños heridos tras vuelco en "El Paso"

Exceso de velocidad sobre calles enripiadas, una maniobra imprudente y el vuelco de un automóvil que dejó a integrantes de una familia lesionados, entre ellos dos menores de edad que debieron ser trasladados con urgencia a la capital correntina. El conductor del vehículo, al parecer hijo del dueño del rodado, huyó de la escena con los niños que lo acompañaban.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15, por avenida Rebelión García en el barrio Judiciales de la villa turística de Paso de la Patria, cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco, a muy alta velocidad, se salió de control, impactó contra una alcantarilla y terminó volcado atravesado sobre la calle.

Su conductor, que según allegados a la investigación, sería un menor de edad, junto a una mujer y dos niños menores de 3 y 6 años viajaban dentro y resultaron lesionados. 

Antes que lleguen los bomberos y la Policía, todos desocuparon el vehículo y se fueron del lugar, llevándose también a los dos niños heridos.

La Policía tuvo que ir a buscarlos a la casa al conductor, para poder prestarle asistencia a los dos menores y trasladarlos hacia el Hospital Pediátrico de Capital. 

En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios de Paso de la Patria y efectivos de la comisaría local.

Fuente: Diario Época.