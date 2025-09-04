Imprudencia dejó dos niños heridos tras vuelco en "El Paso"

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15, por avenida Rebelión García en el barrio Judiciales de la villa turística de Paso de la Patria, cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco, a muy alta velocidad, se salió de control, impactó contra una alcantarilla y terminó volcado atravesado sobre la calle.
Su conductor, que según allegados a la investigación, sería un menor de edad, junto a una mujer y dos niños menores de 3 y 6 años viajaban dentro y resultaron lesionados.
Antes que lleguen los bomberos y la Policía, todos desocuparon el vehículo y se fueron del lugar, llevándose también a los dos niños heridos.
La Policía tuvo que ir a buscarlos a la casa al conductor, para poder prestarle asistencia a los dos menores y trasladarlos hacia el Hospital Pediátrico de Capital.
En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios de Paso de la Patria y efectivos de la comisaría local.
Fuente: Diario Época.