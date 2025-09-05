viernes, 5 de septiembre de 2025

Intensos operativos de contralor en el interior provincial

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, implementado por la Jefatura de Policía, en horas de la tarde y noche del miércoles 03-09-25, efectivos Policiales de distintas comisarías del interior provincial, como ser – Caa Catí, Mercedes, Paso de los Libres, Alvear, Ituzaingó, Santa Rosa, Goya y los Grupos Táctico Operacional de las unidades regionales-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores y lugares de forma simultánea, la cual arrojó el secuestro de diferentes rodados y la demora de varias personas para su identificación.

Dichos operativos planificados, dieron inicio cerca de las 21:00 horas, oportunidad, en que procedieron a la identificación de un gran número de personas y al control de diferentes rodados, algunos de ellos fueron secuestrados preventivamente, debido a que sus conductores al momento de los procedimientos, no contaban con ninguna documentación que pudiera acreditar fehacientemente la propiedad y/o procedencia de los mismos.   

Las personas demoradas junto a los rodados secuestrados preventivamente fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se prosiguieron con los trámites de rigor en cada caso.