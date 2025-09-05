Intensos operativos de contralor en el interior provincial

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, implementado por la Jefatura de Policía, en horas de la tarde y noche del miércoles 03-09-25, efectivos Policiales de distintas comisarías del interior provincial, como ser – Caa Catí, Mercedes, Paso de los Libres, Alvear, Ituzaingó, Santa Rosa, Goya y los Grupos Táctico Operacional de las unidades regionales-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores y lugares de forma simultánea, la cual arrojó el secuestro de diferentes rodados y la demora de varias personas para su identificación.
Dichos operativos planificados,
dieron inicio cerca de las 21:00 horas, oportunidad, en que procedieron a la
identificación de un gran número de personas y al control de diferentes
rodados, algunos de ellos fueron secuestrados preventivamente, debido a que sus
conductores al momento de los procedimientos, no contaban con ninguna
documentación que pudiera acreditar fehacientemente la propiedad y/o
procedencia de los mismos.
Las personas demoradas junto a
los rodados secuestrados preventivamente fueron trasladados a las
correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se prosiguieron con los
trámites de rigor en cada caso.