Intensos operativos de contralor en San Luis del Palmar: La Policía secuestró una moto adulterada

En la jornada de ayer 19-09-25, efectivos policiales de la Unidad Regional I- San Luis del Palmar a cargo del Director Comisario Mayor Lic. SENA JOSE, trabajando mancomunadamente con la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar junto al personal de la brigada de investigación y el Grupo Táctico Operacional – G.T.O.- de esa localidad, realizaron operativos de control vehicular e identificación de personas, trabajo que es impulsado desde la Jefatura de Policía. En este contexto se secuestraron varias motocicletas por falta de documentaciones y una por tratarse de dudosa procedencia.
El procedimiento, fue realizado en diferentes puntos de la citada localidad, oportunidad en que procedieron al secuestro preventivo de 08 motocicleta, donde se detectó que uno de ellos, se trataría de dudosa procedencia, ya que poseía irregularidades y se hallaba limado el alfanumérica del motor y cuadro, por lo que en estos momentos se están haciendo las averiguaciones correspondientes del caso.
Los rodados secuestrados fueron remitido a dependencia Policía de la citada localidad, donde se continuaron con los tramites de rigor.