Intensos operativos de contralor en Itatí: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 11-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati junto al Grupo Táctico Operacional – G.T.O.- de San Luis del Palmar, realizaron operativos de control vehicular e identificación de personas, secuestrando una motocicleta de dudosa procedencia.
El procedimiento, fue realizado en diferentes puntos de la citada localidad, oportunidad en que procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.-, la cual, tras las correspondientes averiguaciones, resultó poseer un pedido de secuestro activo, por encontrarse denunciada como sustraída en la ciudad de Corrientes.
El rodado secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.