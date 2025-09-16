Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la noche de ayer 15-09-25, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana, de manera conjunta y mancomunada con el personal de Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, del Grupo Especial G.R.I.M N°2,4,5, Comisarias de la 1ra a 24 , Riachuelo, San Cayetano Comisaría de la Mujer y el Menor, Comisaría Terminal, Asuntos Juveniles, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en los distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, dieron
inicio cerca de las 20:00 horas, concluyendo pasadas las 22:00 horas,
oportunidad, en que procedieron a la identificación y demora de 16 personas,
además del control de diferentes rodados.
En tanto, en la citada
Dependencia Policial, se prosiguieron con los trámites de cada caso.