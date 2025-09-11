Intensos operativos de prevención: Varios demorados y motos secuestradas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas del mediodía de ayer 10-09-25, efectivos Policiales de la Comisaria Tercera Urbana, en colaboración con las distintas comisarías del área capital y grupos especiales llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en barrios y sectores de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, se
llevaron a cabo de 11:00 a 13:00 horas, oportunidad, en que procedieron a la
identificación varias personas, además del control de diferentes rodados.
En tanto, en la citada
Dependencia Policial, se prosiguieron con los trámites de cada caso.