Intensos operativos de Seguridad y Prevención

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas del mediodía de hoy 05-09-25, se llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores de esta ciudad Capital, en el cual participaron efectivos Policiales de la Comisaria 2da, 7ma, 12da, Comando Patrulla – Patrulla Motorizada, Grupos Especiales – G.I.R., Infantería, G.T.O.-, y División Turística.
Dichos operativos, dieron inicio cerca de las 10:00 horas,
concluyendo pasadas las 13:00 horas, oportunidad, en que procedieron a la
identificación de un gran número de personas y al control de diferentes
rodados.
En ese marco, no registraron novedades de interés en materia de seguridad, en tanto, en la citada Dependencia Policial, se prosiguieron con los trámites de cada caso.