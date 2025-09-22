Intentaba robar elementos de vehículos estacionados y fue demorado por la Policía

En horas de la tarde de ayer 21-09-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°4 -GRIM IV-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto con aparentes intenciones de cometer un ilícito, y que contaba con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policiales, cerca de las 19.00 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de
calles Las Violetas entre Ballerini y Nity Ciguersa de esta ciudad, cuando
observan a un sujeto circulando de a pie visualizando hacia el interior de los
vehículos estacionados, y el frente de los domicilios con aparentes intenciones
de sustraer algo, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar y tras
las primeras averiguaciones, el mismo contaría con antecedentes policiales.
El demorado fue trasladado a la Comisaría 17ma
urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.