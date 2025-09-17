Intentó robar en una vivienda y terminó preso

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima, en la mañana de hoy 17-09-25, cerca de las 10:00 horas, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Ballerini y Las Palmeras del Barrio Molina Punta visualizan a un sujeto merodeando, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en el lugar.
Por tal
motivo, los mencionados efectivos procedieron a la demora y posterior
identificación de un hombre de 28 años de edad, quien según las primeras
averiguaciones realizadas el mismo habría intentado ingresar a un domicilio de
la zona en horas de la madrugada.
Al respecto, el demorado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado hasta la citada dependencia policial donde se llevan a delante las diligencias del caso.