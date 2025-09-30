Interceptaron un camión de cargas trasladando 250.000 atados de cigarrillos de contrabando

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Escuadrón 14 “Las Palmas”, sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el Paraje Lapachito.
Ayer, en horas de la tarde, personal de la Sección Seguridad Vial “Lapachito” dependiente del Escuadrón 14 “Las Palmas”, efectuaban un operativo de control desplegados sobre la Ruta Nacional N° 11, kilómetro 1060 en el Paraje Lapachito (Chaco), cuando advirtieron la aproximación de un camión de cargas generales de bandera paraguaya. El mismo tenía como destino final Montevideo (Uruguay).
Durante la inspección, los gendarmes detectaron ciertas anomalías en el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) y en los precintos; lo que derivó en el uso del scanner portátil sobre la carga del semirremolque. Allí, los uniformados obtuvieron imágenes no coincidentes con lo declarado (caños metálicos estructurales); constatando la presencia de gran cantidad de bultos rectangulares, confirmando las sospechas del posible traslado de mercadería de origen extranjero.
Consecuentemente, se trasladó el camión hacia las instalaciones del Escuadrón 14 para una requisa más exhaustiva. Allí, entre los hierros, se contabilizó la existencia de 250.000 atados de cigarrillos sin aval aduanero.
El Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, junto a personal de ARCA - Delegación Resistencia, orientó el secuestro de la totalidad de la mercadería de contrabando por hallarse en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”. Como así también, la incautación del camión de cargas generales, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo; dando un avalúo de 704.439.501 pesos. El conductor de nacionalidad paraguaya, quedó detenido.