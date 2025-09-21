Itá Ibaté: Encontraron el cuerpo del joven que cayó de una barcaza al río Paraná

Su cuerpo estaba a unos cien metros del lugar. El viernes en horas de la mañana fue hallado e identificado con el nombre Alejandro.
Luego de una intensa búsqueda con lanchas, buzos tácticos de Prefectura
Naval lo divisaron a la altura del km. 1380, a unos 20 kilómetros de Itá Ibaté.
La víctima formaba parte de la tripulación del convoy de barcazas
"Cruz del Sur".
Navegaba aguas abajo del río y, por las condiciones de la bajante, amarró a
la espera de mejores condiciones de navegabilidad.
Fue en ese momento, alrededor de la 21:30, cuando Alejandro fue hasta la parte de atrás de la formación y cayó al agua en plena noche. Apesar de la búsqueda de sus compañeros, en ese momento no pudieron dar con el joven.