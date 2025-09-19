Ita Ibaté: Intensificaron la búsqueda del hombre que desapareció en el río Paraná

Paraná a unos 20 kilómetros de la localidad de Itá Ibaté a la altura aproximada del km 1380. En realidad pudimos saber que el convoy estaba anclado por la escasa altura del rio que dificultaba seguir navegando agua abajo, se habría decidido detener la marcha hasta que mejore las condiciones de navegabilidad o a la espera de la luz del día. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas
El tripulante estaba del lado de atrás de la embarcación cuando de pronto cae al agua y a pesar de las tareas para el rescate ya no se le encontró, la zona es de mucha correntada y al parecer el joven no sabía nadar, como se observa en la foto, la embarcación no está lejos de la costa
La Prefectura continúa con la búsqueda y hoy llegaron los buzos tácticos para rastrillar todo el lecho del rio.