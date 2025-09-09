Itatí: La Policía recuperó elementos robados de una vivienda

En relación a un legajo que se investiga, La Policía recuperó varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas.
En la jornada de hoy 09-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial –iniciada por supuesto robo-, lograron recuperar varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas.
Las distintas labores investigativas, llevó a los citados efectivos, hasta las inmediaciones de un descampado de la localidad, donde hallaron y secuestraron un lavatorio de baño y otras cosas, las cuales, tras las correspondientes averiguaciones, estarían vinculadas al hecho que se investiga.
Las cosas recuperadas fueron trasladadas a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.