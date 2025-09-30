Itatí: La Policía recuperó un equipo de sonido recientemente sustraído

Ayer 29-09-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, hallaron en una zona de descampado un equipo de audio, el cual resultó que habría sido sustraído momentos antes de un inmueble de esa localidad.
El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose de recorridas en
inmediaciones de calles Fray Juan Gamarra y Cortada de esa localidad,
visualizan en una zona de descampado existente en la zona, un equipo de música
compuesto por consola y 3 bafles de tamaño grande -marca Noblex-, procediendo
al secuestro preventivo.
Posteriormente y
tras las averiguaciones correspondientes, se determinó que dicho audio habría
sido sustraído de un inmueble, tras comunicación con la autoridad fiscal en
turno, lo recuperado fue restituido a la propietaria.
Al respecto, en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites que corresponden.