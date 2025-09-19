Ituzaingó: Demoran a un hombre y secuestran carne faenada clandestinamente

En la tarde de ayer 18-09-25, Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, encontrándose de recorrida sobre Ruta Provincial N°22 en jurisdicción de Villa Olivari, divisaron una camioneta -marca Toyota, modelo Hilux- estacionada en el camino.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior demora del conductor del rodado,
tratándose de un hombre de 62 años de edad, además en la oportunidad se halló y
secuestro varios kilos de productos cárnicos de los cuales no supo justificar
su propiedad ni procedencia.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado en la oportunidad fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias del caso.