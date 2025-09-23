Ituzaingó: En tareas de prevención la Policía demoró a dos hombres que intentaron ingresar a una vivienda

Efectivos Policiales pertenecientes a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en la noche de ayer 22-09-25, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por Ruta Nacional Nº12 por inmediaciones del Portal Cambyretá, logran visualizar a dos sujetos merodeando a bordo de una motocicleta con aparentes intenciones de ingresar a una propiedad.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la demora y posterior identificación de dos hombres mayores de
edad quienes no supieron justificar su presencia en el lugar y tras realizar
las primeras averiguaciones, resulto que los mismos registrarían antecedes
policiales contra la propiedad.
Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta
la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias del
caso.