Ituzaingó: La Policía recuperó tres equinos recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido en la Isla Apipe, finalmente lograron recuperar tres equinos que habrían sido denunciados como sustraídos días atrás.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías,
tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma
inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con rastrillajes por
diferentes zonas, lo que posibilitó en un campo sobre la costa del Paraná de
dicha Ciudad, recuperar a tres animales equinos, los cuales habrían sido días
atrás denunciados como sustraídos.
Lo recuperado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.