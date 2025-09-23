Joven grave tras caer de una motocicleta en Ituzaingó

En las primeras horas de hoy 23-09-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Ituzaingó, tomaron conocimiento que por calles Entre Ríos y Pueyrredón de esa Cuidad, se habría registrado un sinestro vial, en el cual, por causas y circunstancias que se tratan de establecer, el conductor de una motocicleta habría perdido el control de la misma cayendo a la cinta asfáltica, resultando su acompañante con lesiones graves.
Según la información inicial obtenida, el siniestro
se habría registrado cerca de las 00:20 horas y tuvo como protagonista a una
motocicleta guiada por un joven de apellido Valenzuela -mayor de edad-, acompañando
de otro joven de apellido Gallardo -mayor de edad-.
A consecuencia del siniestro fueron trasladados hasta
el nosocomio local, donde tras ser examinados se determinó que Gallardo presenta
lesiones de carácter graves, en tanto que el otro
joven lesiones de menor consideración.
En la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.