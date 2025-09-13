Joven motociclista está grave tras chocar contra un portón en Colonia Pando

Según la
información inicial obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las
03:00 horas, teniendo como protagonista una motocicleta – marca Jianshe 125cc.- conducido
por un joven de 20 años y por causas que aún se investigan, aparentemente
habría perdido el control del mismo, impactando con un portón de madera – tipo
tranquera-, de una estancia ubicada en las inmediaciones. Por tal motivo, el mismo
fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde fue examinado y
determinaron que poseía lesiones de carácter grave.
En el lugar
se realizaron las correspondientes diligencias, tomando intervención la Unidad
Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los
tramites de rigor.