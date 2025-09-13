sábado, 13 de septiembre de 2025

Joven motociclista está grave tras chocar contra un portón en Colonia Pando

En la madrugada de ayer 12-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Colonia Pando tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de una calle vecinal S/N de la citada localidad, donde un joven resultó con lesiones graves.

Según la información inicial obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las 03:00 horas, teniendo como protagonista una motocicleta – marca Jianshe 125cc.- conducido por un joven de 20 años y por causas que aún se investigan, aparentemente habría perdido el control del mismo, impactando con un portón de madera – tipo tranquera-, de una estancia ubicada en las inmediaciones. Por tal motivo, el mismo fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde fue examinado y determinaron que poseía lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.