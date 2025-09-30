Juan Pujol: La Policía recuperó elementos robados de una vivienda, hay dos demorados

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando tomaron conocimiento que personas de identidad
desconocida ingresaron a una propiedad tras violentar uno de los accesos, y
sustrajeron herramientas, como ser, amoladora, un par de zapatillas, teléfono
celular.
Ante tal circunstancia, de forma
inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, que llevó a los
policías a individualizar y localizar a dos personas –mayores de edad-,
sindicados como presuntos autores del hecho, con algunas herramientas que no
supieron justificar su procedencia, así mismo, siguiendo la línea
investigativa, lograr recuperar las cosas que fueran denunciadas como
sustraídas.
Los aprehendidos y las cosas
recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se
prosigue con los tramites del caso.