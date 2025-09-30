martes, 30 de septiembre de 2025

Juan Pujol: La Policía recuperó elementos robados de una vivienda, hay dos demorados

El domingo 28-09-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Juan Pujol, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar cosas que habrían sustraídas y aprehendieron a los presuntos autores.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando tomaron conocimiento que personas de identidad desconocida ingresaron a una propiedad tras violentar uno de los accesos, y sustrajeron herramientas, como ser, amoladora, un par de zapatillas, teléfono celular.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, que llevó a los policías a individualizar y localizar a dos personas –mayores de edad-, sindicados como presuntos autores del hecho, con algunas herramientas que no supieron justificar su procedencia, así mismo, siguiendo la línea investigativa, lograr recuperar las cosas que fueran denunciadas como sustraídas.

Los aprehendidos y las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.