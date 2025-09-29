Juraron dos nuevos fiscales de investigaciones concretas para capital

Prestaron juramento de ley, ante el fiscal general del Poder Judicial, doctor César Sotelo, los dos titulares de las nuevas Unidades Fiscales de Investigaciones Concretas (UFIC) de Capital, doctores Silvia Gabriela Ibarra y Jorge Antonio Casarotto.
A partir de hoy, ya que fueron declarados en posesión de sus cargos, los funcionarios estarán al frente, respectivamente, de la UFIC N° 8 (doctora Ibarra) y la N° 9 (doctor Casorotto).
Ambos funcionarios fueron designados el pasado 18 de este mes a través de sendos decretos del Poder Ejecutivo Provincial, con la firma del gobernador Gustavo Valdés.
Estas nuevas dependencias del Ministerio Público Fiscal funcionarán en la planta baja de Carlos Pellegrini 1058 (exHotel Buenos Aires).