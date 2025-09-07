La BRIF de Ituzaingo sofocó un incendio de gran magnitud en Ituzaingó

En la siesta de ayer 06-09-25, siendo las 14:30 horas aproximadamente, efectivos policiales pertenecientes al BRIF Ituzaingó tomaron conocimientos a través del Comando Operativo de Emergencia de un incendio de pastizales que se estaba desarrollando en la localidad de Itá Ibaté.
Por tal motivo, manera
inmediata, se dirigieron hacia el lugar, un vehículo de ataque rápido y un
autobomba forestal, donde al arribar, se constató efectivamente un incendio de
pastizales en zona rural, con proximidad a viviendas de la comunidad, por lo
que el personal interviniente desplegó mangas, mochilas hidrantes y
herramientas manuales, logrando controlar el foco ígneo tras aproximadamente
dos horas de arduas labores resultando afectada únicamente la maleza.
Se destaca la
intervención operativa, la cual estuvo exclusivamente a cargo del BRIF
Ituzaingó con la valiosa colaboración de los Bomberos Voluntarios de Itá Ibaté,
en las tareas de sofocación de este incendio.