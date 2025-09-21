La Delegación Deportiva de la Policía de Corrientes partió a Salta

En la noche de ayer, el Jefe de Policía de Corrientes, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, junto al Subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval, y el Presidente del Círculo de Oficiales de Policía, Crio. Gral. Gustavo Germán López e integrantes de la comisión directiva, despedieron a los deportistas de las distintas disciplinas que representarán a Corrientes en las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía, a desarrollarse en la provincia de Salta desde mañana, lunes 22, y hasta el viernes 26 inclusive.
En este marco, las autoridades transmitieron sus mejores deseos de éxito a los participantes, destacando el compromiso, esfuerzo y espíritu de camaradería que caracteriza a la delegación correntina.
Asimismo, la Comisión directiva expresó su especial agradecimiento al Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés, al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía, por el permanente acompañamiento y apoyo brindado, lo que hace posible la participación de la fuerza en este importante encuentro deportivo y de integración a nivel nacional e internacional.