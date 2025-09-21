domingo, 21 de septiembre de 2025

La Delegación Deportiva de la Policía de Corrientes partió a Salta

Despidieron a la delegación deportiva de la Policía de Corrientes quienes participarán en las olimpiadas nacionales en la Provincia de Salta.

En la noche de ayer, el Jefe de Policía de Corrientes, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, junto al Subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval, y el Presidente del Círculo de Oficiales de Policía, Crio. Gral. Gustavo Germán López e integrantes de la comisión directiva, despedieron a los deportistas de las distintas disciplinas que representarán a Corrientes en las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía, a desarrollarse en la provincia de Salta desde mañana, lunes 22, y hasta el viernes 26 inclusive.

En este marco, las autoridades transmitieron sus mejores deseos de éxito a los participantes, destacando el compromiso, esfuerzo y espíritu de camaradería que caracteriza a la delegación correntina.

Asimismo, la Comisión directiva expresó su especial agradecimiento al Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdés, al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía, por el permanente acompañamiento y apoyo brindado, lo que hace posible la participación de la fuerza en este importante encuentro deportivo y de integración a nivel nacional e internacional.