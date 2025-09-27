La Policía acompaña con un gran dispositivo la 46° Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí

La Policía de Corrientes ya
trabaja en terreno, dando cumplimiento al dispositivo especial de seguridad
diagramado con motivo de la "46º Peregrinación Juvenil del NEA a
Itatí", bajo el lema: “COMO MARIA, PEREGRINOS DE LA ESPERANZA”, que partió
del cruce de la Ruta Nacional 12 y la Provincial 43.
El operativo cuenta con la
presencia de alrededor de 300 efectivos de la fuerza que acompañan a los
cientos de mil fieles de fieles que caminan y lo seguirán haciendo a lo largo
de todo este sábado hacia la Basílica de Itatí, llegados de toda la Argentina y
países vecinos.
El dispositivo de seguridad fue
diagramado desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria
de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de las
direcciones generales de Planeamiento y Operaciones; Seguridad Vial; Coordinación
e Interior y Seguridad y Prevención del Delito.
Llevan a cabo una tarea
coordinada con fuerzas de seguridad nacional como el caso de la Gendarmería,
Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Salud Pública, Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía, Cruz Roja
Argentina, y los Municipios de Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la
Patria.
Además, en los distintos puestos
policiales informan a los conductores sobre la masiva presencia de peregrinos
en la ruta y en el caso del tránsito pesado, se recomienda tomar desvíos.
La Policía para las distintas acciones dispuso la utilización de cerca de 300 efectivos, 50 vehículos, y 20 motos para el trayecto de los feligreses.