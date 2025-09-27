sábado, 27 de septiembre de 2025

La Policía acompaña con un gran dispositivo la 46° Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí

La Policía de Corrientes ya trabaja en terreno, dando cumplimiento al dispositivo especial de seguridad diagramado con motivo de la "46º Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí", bajo el lema: “COMO MARIA, PEREGRINOS DE LA ESPERANZA”, que partió del cruce de la Ruta Nacional 12 y la Provincial 43.

El operativo cuenta con la presencia de alrededor de 300 efectivos de la fuerza que acompañan a los cientos de mil fieles de fieles que caminan y lo seguirán haciendo a lo largo de todo este sábado hacia la Basílica de Itatí, llegados de toda la Argentina y países vecinos.

El dispositivo de seguridad fue diagramado desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de las direcciones generales de Planeamiento y Operaciones; Seguridad Vial; Coordinación e Interior y Seguridad y Prevención del Delito.

Llevan a cabo una tarea coordinada con fuerzas de seguridad nacional como el caso de la Gendarmería, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Salud Pública, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía, Cruz Roja Argentina, y los Municipios de Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria.

Además, en los distintos puestos policiales informan a los conductores sobre la masiva presencia de peregrinos en la ruta y en el caso del tránsito pesado, se recomienda tomar desvíos.

La Policía para las distintas acciones dispuso la utilización de cerca de 300 efectivos, 50 vehículos, y 20 motos para el trayecto de los feligreses.