sábado, 27 de septiembre de 2025

La policía aprehendió a un hombre y secuestró varios gramos de marihuana

En la mañana de hoy 27-09-25, siendo aproximadamente las 10:30 horas, personal policial del PRIAR de esta Ciudad Capital, en circunstancias en que se dirigía a realizar operativo por zona rural, fueron interceptados en inmediaciones de calles Cuba y Trento, por un hombre manifestando solicitar ayuda por haber tenido aparentemente algún tipo de altercado con su ex pareja, por lo que momento después se hizo presente en el lugar una mujer, quien manifestó que el hombre antes mencionado habría ingresado a su domicilio con sustancias de dudosa procedencia.

Ante tal circunstancia, los mencionados efectivos procedieron al ingresó al domicilio, observando una balanza digital y varias bolsas con sustancias de origen vegetal, por ello se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para marihuana, con un pesaje total de 134,84 gramos.

Al respecto, se procedió al secuestro de la sustancia y de los elementos de interés para la causa, como así también a la aprehensión del hombre mayor de edad, siendo trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con las diligencias de rigor bajo conocimiento de la autoridad judicial competente.