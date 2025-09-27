La policía aprehendió a un hombre y secuestró varios gramos de marihuana

Ante tal
circunstancia, los mencionados efectivos procedieron al ingresó al domicilio,
observando una balanza digital y varias bolsas con sustancias de origen
vegetal, por ello se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas
Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente test
orientativo, arrojando resultado positivo para marihuana, con un pesaje total
de 134,84 gramos.
Al respecto, se procedió al secuestro de la sustancia y de los elementos de interés para la causa, como así también a la aprehensión del hombre mayor de edad, siendo trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con las diligencias de rigor bajo conocimiento de la autoridad judicial competente.