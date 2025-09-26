La Policía brindó detalles del Operativo de Seguridad por el 85° Aniversario de Tabay

Este Plan de Seguridad, se implementará antes,
durante y después de la culminación de todas las actividades previstas,
basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para
evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así
también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la
intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total
normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores,
otras fuerzas de seguridad y autoridades
municipales, entre otras.
Así mismo, a fin de brindar seguridad a los
asistentes y personas que transiten por la zona, afectaran para ello, efectivos
y móviles Policiales e intensificaran la regulación del tránsito por Ruta
Nacional N°118. Además, se utilizará la tecnología, como misión primordial
monitorear los lugares de concentración masiva.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los
diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y
conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad,
para que tomen las precauciones del caso.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.