viernes, 26 de septiembre de 2025

La Policía brindó detalles del Operativo de Seguridad por el 85° Aniversario de Tabay

En el marco por el Acto Conmemorativo de los 85° Aniversario de la Imposición del Nombre Tabay, con motivo de celebrase un año más de su fundación, que se llevan a cabo en dicha localidad, desde el 28 de septiembre del año en curso, y las que tendrán concentradas principalmente sus actividades.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras fuerzas de seguridad  y autoridades municipales, entre otras.

Así mismo, a fin de brindar seguridad a los asistentes y personas que transiten por la zona, afectaran para ello, efectivos y móviles Policiales e intensificaran la regulación del tránsito por Ruta Nacional N°118. Además, se utilizará la tecnología, como misión primordial monitorear los lugares de concentración masiva.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.